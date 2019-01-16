Александр Еланцев руководил СледКомом 7 лет

Александр Еланцев руководил СледКомом 7 летГлава Следственного комитета по Владимирской области Александр Еланцев вышел в отставку. Он руководил региональным СК 7 лет. Вместо него назначили Андрея Ялина.Карьеру Александра Еланцева во Владимире запомнили с громкого процесса по декриминализации Гусь-Хрустального в 2012-м году - «гусевская Кущевка». Жители Гусь-Хрустального несколько лет жаловались на криминальный беспредел. Начали масштабное расследование, задержали лидера ОПГ «Восьмёрочные» Андрея Муртазина, а потом и его брата Руслана. За ними под суд отправились и остальные бандиты, на полную ликвидацию гусевских банд потребовалось несколько лет.Другим громким делом СледКома во время работы Александра Еланцева стало расследование преступлений «чёрных риелторов». Лидеры группировки Азад Мамедов и Джафар Мирзое получили пожизненные сроки. За решётку отправили и наёмного убийцу Анатолия Мазура, который расстрелял целую семью в квартире на Нижней Дуброве. Его жертвами стали и беременная женщина с маленьким ребёнком.