Во Владимире новый начальник полиции. Им стал Илья Исаченко. Он пришёл на смену Сергею Камышеву, который получил назначение в Нижегородскую область в качестве замначальника регионального УМВД. Накануне начальник

Во Владимире новый начальник полиции. Им стал Илья Исаченко. Он пришёл на смену Сергею Камышеву, который получил назначение в Нижегородскую область в качестве замначальника регионального УМВД. Накануне начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин представил личному составу Управления МВД России по городу Владимиру нового начальника. Областное начальство вручило новому руководителю городского Управления приказ о назначении на должность, новое служебное удостоверение и выразило уверенность, что профессиональные навыки и большой опыт руководящей работы позволят Илье Исаченко с честью справиться с возложенными обязанностями.Василий Кукушкин, начальник УМВД России по Владимирской области: "Новый человек, новый руководитель - это всегда стресс для коллектива, стресс для руководителя, но это нормальное положение. Некоторое время будет проходить привыкание. Очень вас прошу ему помочь, он хоть и опытный руководитель, но всё равно".Илья Исаченко родился в 1978 году в Костромской области. Службу в органах внутренних дел начал в 96-ом в качестве курсанта. После обучения трудился в группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной милиции Костромского района. Более 11 лет Илья Исаченко занимал руководящие должности в различных территориальных органах МВД России в Костромской области. До назначения на должность начальника УМВД России по городу Владимиру возглавлял МО МВД России Ковровский. За высокие достижения неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами.Илья Исаченко, начальник Управления МВД России по городу Владимиру: "Ознакомлен со сложной оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, но знаю, что коллектив работоспособен, со своими традициями, надеюсь на долгосрочное конструктивное сотрудничество".