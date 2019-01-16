В
Сети жестко раскритиковали участников популярного телепроекта. Автор материала
в Telegram-канал Русский шаффл уверен, что победители шоу Голос
не добьются профессиональных высот, настоящей славы и народного признания.
В
Сети жестко раскритиковали участников популярного телепроекта. Автор материала
в Telegram-канал "Русский шаффл" уверен, что победители шоу "Голос"
не добьются профессиональных высот, настоящей славы и народного признания.
Критик не понимает, в чем драматургия этой передачи. Он
полагает, что не стоит обсуждать этот музыкальный телепроект всерьез.
"Караоке-певцы из ресторанов стараются как можно
громче проорать популярные песни. Победителя три раза зовут на радио, после
чего он всю жизнь выступает на дне города Томска с единственной песней – той,
что пел на "Голосе". Больше в его жизни ничего не случится", – уверен
автор поста. А качестве доказательства он привел паблики финалистов ,
где они делятся своими успехами.
Среди тех, кого затронула критика – Дина Гарипова,
Сергей Волчков, Александра Воробьева, Иеромонах Фотий, Дарья Антонюк и Селим
Алахяров. "Александра Воробьева раз в полгода приходит на утренний эфир
областного телевидения, делает селфи в студии", – пишет Telegram-канал.
Также отмечается, что Дарье Антонюк посчастливилось
попасть в последнюю "Новогоднюю ночь на Первом". "Девушка так смакует
произошедшее, что копирует все положительные комменты с ютуба в свой паблик", -
следует саркастический комментарий (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены – прим. ред.).
Отмечается, что самая плохая идея, которая может
прийти начинающему музыканту – это сделать кавер. "Певцы из
на личном примере показывают, что из нее получается", – уверен автор материала.