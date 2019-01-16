В Сети жестко раскритиковали участников популярного телепроекта. Автор материала в Telegram-канал Русский шаффл уверен, что победители шоу Голос не добьются профессиональных высот, настоящей славы и народного признания.

Сети жестко раскритиковали участников популярного телепроекта. Автор материалав Telegram-канал "Русский шаффл" уверен, что победители шоу "Голос"не добьются профессиональных высот, настоящей славы и народного признания.Критик не понимает, в чем драматургия этой передачи. Онполагает, что не стоит обсуждать этот музыкальный телепроект всерьез."Караоке-певцы из ресторанов стараются как можногромче проорать популярные песни. Победителя три раза зовут на радио, послечего он всю жизнь выступает на дне города Томска с единственной песней – той,что пел на "Голосе". Больше в его жизни ничего не случится", – уверенавтор поста. А качестве доказательства он привел паблики финалистов ,где они делятся своими успехами.Среди тех, кого затронула критика – Дина Гарипова,Сергей Волчков, Александра Воробьева, Иеромонах Фотий, Дарья Антонюк и СелимАлахяров. "Александра Воробьева раз в полгода приходит на утренний эфиробластного телевидения, делает селфи в студии", – пишет Telegram-канал.Также отмечается, что Дарье Антонюк посчастливилосьпопасть в последнюю "Новогоднюю ночь на Первом". "Девушка так смакуетпроизошедшее, что копирует все положительные комменты с ютуба в свой паблик", -следует саркастический комментарий (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранены – прим. ред.).Отмечается, что самая плохая идея, которая можетприйти начинающему музыканту – это сделать кавер. "Певцы изна личном примере показывают, что из нее получается", – уверен автор материала.