Авторы комедийного мультсериала Гриффины (Family Guy) отказались от шуток про геев. Об этом в одном из свежих эпизодов Питер Гриффин, главный персонаж шоу, сказал Дональду Трампу. И это не было шуткой.

Авторы комедийного мультсериала "Гриффины" ("Family Guy") отказались от шуток про геев. Об этом в одном из свежих эпизодов Питер Гриффин, главный персонаж шоу, сказал Дональду Трампу. И это не было шуткой, сообщает Hollywood Reporter.Один из создателей сериала Сет МакФарлейн подтвердил отказ от неполиткорректных шуток. Позже с ним согласились коллеги Алек Салкин и Ричард Аппель, исполнительные продюсеры проекта.Создатели "Гриффинов" отметили, что такое решение они приняли сами, без внешнего давления."Между "Гриффинами" 2005-2006 годов и нынешними много отличий. Когда-то для нас не было проблем в том, чтобы шутить на какие-то темы, сегодня нам это неприятно", — отметили авторы сериала.Мультсериал "Гриффины" выходит с 1999 года.