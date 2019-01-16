Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о ее состоянии после пластической операции. На столь радикальный шаг Примадонна пошла ради любимого мужчины.

Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о ее состоянии после пластической операции. На столь радикальный шаг Примадонна пошла ради любимого мужчины.Мила Андреева и познакомились в пансионате. Впоследствии именно Андреева помогла Примадонне и ее тогдашнему супругу, режиссеру Александру Стефановичу купить мебель в их новую квартиру на Тверской улице. Женщины подружились, и Мила Андреева оказалась свидетельницей многих важных событий, случившихся в жизни Аллы Пугачевой.К примеру, приятельница была в курсе многих романов Примадонны. По словам Андреевой, на закате брака с Евгением Болдиным, который был ей неверен, Алла находилась в депрессии. У нее не было новых песен, она не пела.И тут она встретила Владимира Кузьмина. Он ее буквально оживил. "Когда в жизнь Аллы вошел Володя, у нее загорелись глаза. С Кузьминым Алла оставалась верной себе. Сразу дала ему восемь тысяч рублей на машину. Потом Аллу стала раздражать инертность Кузьмина. Может, все шло от проблем с алкоголем, которые Кузьмин по сей день не преодолел? Алла за него боролась, пока ей это не надоело", – рассказала Мила Андреева в интервью журналу "Коллекция. Караван историй".Потом на горизонте Пугачевой возник эффектный, таинственный, брутальный Сергей Челобанов. Он был значительно моложе, поэтому, чтобы соответствовать, Примадонна решилась на пластическую операцию. Чтобы лечь под нож хирурга, артистка отправилась в Швейцарию. Однако в какой-то момент что-то пошло не так."Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", – поведала подруга .Примадонна рассталась со своим ухажером из-за его пристрастия к запрещенным препаратам. По словам Андреевой, прекрасно знала о наркозависимости Челобанова, пыталась с ней бороться – клала в разные клиники, но все попытки вытащить возлюбленного оказались бесполезными.