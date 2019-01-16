Личная жизнь телесвахи Розы Сябитовой складывается непросто. По словам ведущей шоу Давай поженимся!, всему виной ее невнимание к приметам.

Личная жизнь телесвахи Розы Сябитовой складываетсянепросто. По словам ведущей шоу "Давай поженимся!", всему виной ее невнимание к приметам.В личном микроблоге Сябитова опубликовала архивные кадры.Знаменитость позирует в белоснежном свадебном платье, а ее голова покрыта пышнойфатой.В комментариях к публикации Роза разоткровенничалась. "Хочурассказать историю-примету этих фотографий. Когда выходила замуж во второй раз,послушала Ларису Гузееву, которая сокрушалась, что не разу не была в свадебном 👗Платье. Я испугалась того, что внукам нечего будет показывать, так как в первыйраз я была не в платье, а бежевом костюме, и носила его лет пять, не меньше (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – началаповествование звезда "Давай поженимся!"Роза жалеет, что послушала когда-то Гузееву, этот брак оказался катастрофой. "Лучше бы явыходила второй раз замуж в халате, но включив мозг. Вот и не верьте свадебнымприметам. 😢На первой свадьбе я сшила блузку для костюмасама (Невеста не должна одевать сшитое своими руками). Рано осталось вдовой.Второй раз одела платье и фату, предназначенную только невинным невестам.Результат краха этого брака, наблюдала вся страна. Больше экспериментировать сприметами не буду", – заявила Сябитова.Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. Спервым супругом Михаилом звезда прожила около 10 лет. В браке у них появилось двоедетей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна сдвумя детьми на руках.Второго супруга Юрия Сябитова встретила на съемках. Молодой мужчина пришел на "Давай поженимся!",чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы.Брак развалился, после того как выяснилось, что Юрий умеет заявлять о своемнедовольстве только с помощью кулаков. После одного из громких скандалов,закончившегося избиением, Роза рассказала об этом всей стране, придя на ток-шоуАндрея Малахова, и подала на развод.