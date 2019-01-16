В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель
герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены,
что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ
жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.
В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель
герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены,
что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ
жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.
Представитель Скотленд-Ярда сообщил, что личный
телохранитель герцога и герцогини Сассекской покинул должность "по личным
причинам", которые "никак не связаны с Меган и Гарри". Женщина регулярно сопровождала
супругов во время официальных мероприятий. Так, ее можно увидеть на прошлогодних фотографиях с королевского тура в октябре.
Источник, близкий к монаршей семье, уверен, что уход телохранителя связан с тем, что супруга принца Гарри все еще не может привыкнуть к новой роли.
"Несмотря на то что в прошлом была популярной актрисой, она могла делать
все, что захочет. Но ее нынешняя роль не позволяет ей ходить куда-либо без
охраны, и, конечно, это очень ограничивает ее", – пояснил он.
Бывший охранник принцессы Дианы Кен Варф рассказал, что
с такой же проблемой столкнулась мать Гарри и Уильяма. "Помню, как Диана
постоянно жаловалась на то, что ей не хватает свободы. Когда ты отвечаешь за безопасность
членов королевской семьи, то это означает, что ты состоишь в близких отношениях
с подопечным. Должно пройти время, прежде чем люди смогут доверять друг другу",
– отметил он.
Напомним, в прошлом году личный секретарь герцогини Саманта
Коэн и ассистент Мелисса Туабти уволились по неизвестной причине. С тех пор в СМИ распространились слухи о том, что обладает сложным характером.