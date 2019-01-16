В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены, что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.

В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранительгерцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены,что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образжизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.Представитель Скотленд-Ярда сообщил, что личныйтелохранитель герцога и герцогини Сассекской покинул должность "по личнымпричинам", которые "никак не связаны с Меган и Гарри". Женщина регулярно сопровождаласупругов во время официальных мероприятий. Так, ее можно увидеть на прошлогодних фотографиях с королевского тура в октябре.Источник, близкий к монаршей семье, уверен, что уход телохранителя связан с тем, что супруга принца Гарри все еще не может привыкнуть к новой роли."Несмотря на то что в прошлом была популярной актрисой, она могла делатьвсе, что захочет. Но ее нынешняя роль не позволяет ей ходить куда-либо безохраны, и, конечно, это очень ограничивает ее", – пояснил он.Бывший охранник принцессы Дианы Кен Варф рассказал, чтос такой же проблемой столкнулась мать Гарри и Уильяма. "Помню, как Дианапостоянно жаловалась на то, что ей не хватает свободы. Когда ты отвечаешь за безопасностьчленов королевской семьи, то это означает, что ты состоишь в близких отношенияхс подопечным. Должно пройти время, прежде чем люди смогут доверять друг другу",– отметил он.Напомним, в прошлом году личный секретарь герцогини СамантаКоэн и ассистент Мелисса Туабти уволились по неизвестной причине. С тех пор в СМИ распространились слухи о том, что обладает сложным характером.