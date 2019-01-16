Кристал ди Грегорио-Бассетт называет себя первой порнозвездой, ставшей проповедником. Бывшая американская порноактриса рассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианкой.

Кристал ди Грегорио-Бассетт называет себя первойпорнозвездой, ставшей проповедником. Бывшая американская порноактрисарассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианкой.Кристал работала в порноиндустрии под псевдонимом НадяХилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всехкрупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.Около трех лет назад 34-летняя женщина отправилась в церковьна Пасху. Как рассказывает Кристал, во время службы на нее снизошло откровение:она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вредее психике и окружающим.Американку удерживала на "вредной работе"роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу задесять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб идом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она решилась: объявила себя банкротом ипокинула индустрию.Найти новую работу ей удалось не сразу – Кристал отказывали,узнав о ее прошлом. Сына ди Грегорио-Бассетт дразнили в школе. Но все же ей удалосьустроиться помощником адвоката.В свободное время она ходит в церковь и читает проповеди. "Комне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне всекак есть и не беспокоиться, что я буду его судить", – отметилаГрегорио-Бассет. Недавно Кристал помогла одной из коллег по прежней работепорвать с порноиндустрией и прийти к вере, передает Fox News.