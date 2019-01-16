Кристал ди Грегорио-Бассетт называет себя первой
порнозвездой, ставшей проповедником. Бывшая американская порноактриса
рассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианкой.
Кристал ди Грегорио-Бассетт называет себя первой
порнозвездой, ставшей проповедником. Бывшая американская порноактриса
рассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианкой.
Кристал работала в порноиндустрии под псевдонимом Надя
Хилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всех
крупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.
Около трех лет назад 34-летняя женщина отправилась в церковь
на Пасху. Как рассказывает Кристал, во время службы на нее снизошло откровение:
она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вред
ее психике и окружающим.
Американку удерживала на "вредной работе"
роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу за
десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и
дом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она решилась: объявила себя банкротом и
покинула индустрию.
Найти новую работу ей удалось не сразу – Кристал отказывали,
узнав о ее прошлом. Сына ди Грегорио-Бассетт дразнили в школе. Но все же ей удалось
устроиться помощником адвоката.
В свободное время она ходит в церковь и читает проповеди. "Ко
мне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне все
как есть и не беспокоиться, что я буду его судить", – отметила
Грегорио-Бассет. Недавно Кристал помогла одной из коллег по прежней работе
порвать с порноиндустрией и прийти к вере, передает Fox News.