Из-за подтопления временно закрыты станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена.

Из-за подтопления временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена.На своей странице в Twitter столичная подземка сообщила, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между станциями "Петровско-Разумовская" и "Зябликово".Причины случившегося не уточняются, как и то, когда поезда начнут ходить до закрытых на данный момент станций, передает ТАСС.