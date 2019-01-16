Заведение не будет работать минимум 70 суток

Заведение не будет работать минимум 70 сутокОчередное кафе на «Тандеме» закрыли за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Октябрьский районный суд приостановил деятельность заведения на 70 суток.Роспотребнадзор провел проверку в ПКФ «Заря». Специалисты ведомства выявили множество грубых нарушений.Так, например, в заведении общепита не было подвоза горячей воды, из-за чего повара не могли качественно помыть инвентарь, посуду и производственные площади.Для обслуживания клиентов не хватало места: сырьё, готовая продукция и грязная посуда хранили рядом.В кафе не оказалось гардероба (одежду складывали на диван), помещения для мойки, цеха для приготовления салатов, овощного и мясо-рыбного цеха.В заведении не проводили уборку: везде была грязь и хлам, а уборочный инвентарь хранили прямо на кухне. Производственные столы не протирали. И это только часть претензий Роспотребнадзора.Руководитель ПКФ «Заря» вину признала и пояснила, что сейчас выявленные недостатки устраняются.