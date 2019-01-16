Так повелось в России, что без окрика начальства чиновники на местах почему-то очень долго раскачиваются и зачастую наплевательски относятся к исполнению своих прямых обязанностей. Примеров тому – великое множество, самый свежий – расселение полуразрушенного от взрыва газа дома в Магнитогорске.

Так повелось в России, что без окрика начальства чиновникина местах почему-то очень долго раскачиваются и зачастую наплевательскиотносятся к исполнению своих прямых обязанностей. Примеров тому – великое множество,самый свежий – расселение полуразрушенного от взрыва газа дома в Магнитогорске.За несколько часов до Нового года жители дома по проспектуКарла Маркса в Магнитогорске пережили настоящий шок – взрыв газа разрушил частьподъезда. Погибли люди, праздник был испорчен. Новый год пришлось встречатькому где – кого-то приютили родственники и друзья, кто-то довольствовалсяцентром временного размещения в соседней школе.Очевидно, что всем, кто живет в полуразрушенном доме самфакт нахождения на месте трагедии в дальнейшем будет неприятен. Тем не менее, властигорода, посовещавшись со специалистами, признали дом вполне пригодным дляпроживания и предложили жителям вернуться в свои квартиры. Разумеется, частьразрушенного подъезда решено снести, а оставшиеся две половинки зданияоставить.Жителям это не понравилось и они обратились лично кВладимиру Путину, так как начальники на местах слушать их или не захотели, илирешили пойти по пути наименьшего сопротивления, а попросту экономии средств.Президент на специальном совещании по магнитогорской трагедии устроил чиновникамнастоящую взбучку.Путин поручил губернатору Челябинской области БорисуДубровскому полностью расселить пострадавший дом. Глава государства отметил,что жители города обратились к нему с этой с просьбой."Несмотря на то, что экспертиза показывает, что житьтам можно, но трагедия большая – 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут вэтом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всемпредоставить жилье ", – строго сказал Путин.Президент привел предварительные расчеты, по которымрасселение всего дома обойдется в 1 миллиард 300 миллионов рублей. По егословам, собрать эти деньги можно из трех источников – федерального,регионального бюджетов и из средств Магнитогорского металлургического комбината– градообразующего предприятия.Путин потребовал решить вопрос с расселением в самые короткиесроки и представить предложения по поводу того, что затем появится на месте пострадавшегоот взрыва дома. Получается, что деньги на новые квартиры для людей, испытавшихшок, все-таки найти можно. Интересно, догадывались ли об этом местныеруководители?Примеров, когда только после прямого распоряжения президентагубернаторы или мэры начинают что-то делать для людей – не счесть. Достаточновспомнить любую из "Прямых линий" Путина, на которых ежегодно десяткироссиян просят главу государства построить детскую площадку, отремонтироватьподъезд, озеленить двор или вылечить ребенка, которому отказывают в лекарствах.Почему местные чинуши не выполняют просьбы людей до того, как они обращаются кгаранту Конституции, остается загадкой.Вот и сегодня Путин в который уже раз напомнил членамправительства о том, что результаты его деятельности должны выражаться не вцифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано насамом деле."Я напомню простую истину: главная наша задача – этоповышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых,высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры", -сказал Путин.