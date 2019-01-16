Информация о том, что президент США Дональд Трамп находятся в каком-то вселенском сговоре с российским лидером Владимиром Путиным, довольно активно муссируется западными СМИ. Свою позицию на этот счет высказал сегодня и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп находятся в каком-то вселенском сговоре с российским лидером Владимиром Путиным, довольно активно муссируется западными СМИ. Свою позицию на этот счет высказал сегодня и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, Соединённые ШтатыАмерики попали для себя в уникальную ситуацию. "Мнение о том, что между президентами России и СШАВладимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор – этоконспирология, которая к реальности не имеет отношения", – подчеркнулПесков.И с этим мнением трудно не согласиться. Насегодняшний день, следует четко различать Белый дом, куда входит лишь президентс его аппаратом, и американскую администрацию, которая представлена широкимкругом людей, имеющих отношение к управлению государством. При всей тойриторике, которая ведется как сторонниками, так и противниками версии о том,что Трамп пришел к власти, опираясь на помощь Кремля, всем, в том числеближнему кругу президента, ясно одно: Трампа лучше не допускать до прямыхразговоров с Путиным.Свою позицию на эту тему изданию выразил директораБюро военно-политического анализа Александр Михайлов."Нет ничего удивительного, что политическая команда,противостоящая Дональду Трампу, продолжает накручивать главный фейк 2016 года –слух о некой связи Путина и Трампа, якобы имеющей место быть в теневомполитическом пространстве. Однако, тогда, в 2016 году, это было хотя быактуально – и в разгар избирательной кампании эти фейки активно вбрасывались инакручивались американскими СМИ и блогерами, подконтрольными команде Клинтон.Что же заставляет противников Трампа вновьтиражировать этот миф? Да та же самая причина, что и 2 года назад –предстоящие выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. Идо них осталось меньше двух лет, что автоматически означает начало традиционнойгонки между республиканцами и демократами. А так как Трамп, в целом, неплохосправляется с должностью президента, несмотря на бесконечный поток "черногопиара", которым его поливают СМИ конкурентов, демократы остро ощущаютнеобходимость попытки импичмента. Или хотя бы запуска новой волны дискредитациив адрес Трампа и его окружения", – отметил Михайлов.По его мнению, в целом, это явно не последнееобвинение президентов России и США в тайном сговоре против американцев и ихлиберальных ценностей. Причем, чем ближе к первым праймериз, тем этихмедиа-воплей в адрес Трампа будет становиться больше. "Впрочем, этоисключительно американские трудности, и нам до них, по большому счету, нетникакого дела. Потому что Трамп, в отличие от российского лидера, при всемжелании не способен самостоятельно определять внешнюю политику СоединенныхШтатов", – заключил эксперт.