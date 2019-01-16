Информация о том, что президент США Дональд Трамп находятся в каком-то вселенском сговоре с российским лидером Владимиром Путиным, довольно активно муссируется западными СМИ. Свою позицию на этот счет высказал сегодня и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Информация о том, что президент США Дональд Трамп находятся в каком-то вселенском сговоре с российским лидером Владимиром Путиным, довольно активно муссируется западными СМИ. Свою позицию на этот счет высказал сегодня и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Соединённые Штаты
Америки попали для себя в уникальную ситуацию. "Мнение о том, что между президентами России и США
Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор – это
конспирология, которая к реальности не имеет отношения", – подчеркнул
Песков.
И с этим мнением трудно не согласиться. На
сегодняшний день, следует четко различать Белый дом, куда входит лишь президент
с его аппаратом, и американскую администрацию, которая представлена широким
кругом людей, имеющих отношение к управлению государством. При всей той
риторике, которая ведется как сторонниками, так и противниками версии о том,
что Трамп пришел к власти, опираясь на помощь Кремля, всем, в том числе
ближнему кругу президента, ясно одно: Трампа лучше не допускать до прямых
разговоров с Путиным.
Свою позицию на эту тему изданию выразил директора
Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
"Нет ничего удивительного, что политическая команда,
противостоящая Дональду Трампу, продолжает накручивать главный фейк 2016 года –
слух о некой связи Путина и Трампа, якобы имеющей место быть в теневом
политическом пространстве. Однако, тогда, в 2016 году, это было хотя бы
актуально – и в разгар избирательной кампании эти фейки активно вбрасывались и
накручивались американскими СМИ и блогерами, подконтрольными команде Клинтон.
Что же заставляет противников Трампа вновь
тиражировать этот миф? Да та же самая причина, что и 2 года назад –
предстоящие выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. И
до них осталось меньше двух лет, что автоматически означает начало традиционной
гонки между республиканцами и демократами. А так как Трамп, в целом, неплохо
справляется с должностью президента, несмотря на бесконечный поток "черного
пиара", которым его поливают СМИ конкурентов, демократы остро ощущают
необходимость попытки импичмента. Или хотя бы запуска новой волны дискредитации
в адрес Трампа и его окружения", – отметил Михайлов.
По его мнению, в целом, это явно не последнее
обвинение президентов России и США в тайном сговоре против американцев и их
либеральных ценностей. Причем, чем ближе к первым праймериз, тем этих
медиа-воплей в адрес Трампа будет становиться больше. "Впрочем, это
исключительно американские трудности, и нам до них, по большому счету, нет
никакого дела. Потому что Трамп, в отличие от российского лидера, при всем
желании не способен самостоятельно определять внешнюю политику Соединенных
Штатов", – заключил эксперт.