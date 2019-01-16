Бывшая солистка поп-группы ВИА Гра похвасталась подтянутой фигурой. Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии.
Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" похвасталась подтянутой фигурой. Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии.
В своем микроблоге в Instagram исполнительница опубликовала два
снимка, на которых она позирует в зеленом и оранжевом купальниках. В подписи к
одной из фотографий звезда рассказала своим поклонникам, как научиться планировать
свое время и достигнуть всех целей.
"Уверена, что все уже поставили цели на этот год и все
распланировали. Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы
могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю", – отметила
В следующем посте певица предложила своим подписчикам
поучаствовать в конкурсе: снять ролик на ее новую песню "Мандарины".
Победитель сможет провести отдых на Мальдивах. Солистка также рассказала, чем можно заняться на островах: встретиться с необычными морскими обитателями или провести ночь в необитаемой местности.
Однако пользователи не заметили ни список полезных советов,
ни объявление о конкурсе. Все внимание подписчиков привлекла стройная фигура . "Очень красивая девушка!", "Роскошная", "Танюша, вы как всегда
бесподобны", "Красивая фигура", "Богиня!", "Ты прекрасно выглядишь", "Классный
купальник!", "Волосы просто шикарные!", писали очарованные комментаторы.