Бывшая солистка поп-группы ВИА Гра похвасталась подтянутой фигурой. Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии.
Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" похвасталась подтянутой фигурой. Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии.
В своем микроблоге в Instagram исполнительница опубликовала два
снимка, на которых позирует в зеленом и оранжевом купальниках. В подписи к
одной из фотографий звезда рассказала поклонникам, как научиться планировать время и достигать целей.
"Уверена, что все уже поставили цели на этот год и все
распланировали. Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы
могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю", – отметила
В следующем посте певица предложила подписчикам
поучаствовать в конкурсе: снять ролик на ее новую песню "Мандарины".
Победитель сможет провести отдых на Мальдивах. Солистка рассказала, чем можно заняться на островах: встретиться с морскими обитателями или провести ночь в необитаемой местности.
Однако пользователи не заметили ни списка полезных советов,
ни объявления о конкурсе. Все внимание привлекла стройная фигура . "Очень красивая девушка!", "Роскошная", "Танюша, Вы, как всегда, бесподобны", "Красивая фигура", "Богиня!", "Ты прекрасно выглядишь", "Классный
купальник!", "Волосы просто шикарные!" – написали очарованные комментаторы.