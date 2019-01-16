Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что к 18 января будет демонтирована главная новогодняя ель страны, установленная в Кремле.

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что к 18 января будет демонтирована главная новогодняя ель страны, установленная в Кремле.Традиционно из древесины ели изготавливают сувениры, но, по словам Крыловой, решение о том, что именно сделают в этом году, еще не принято, передает РИА Новости.В этом году главной елкой стало столетнее дерево из Щелковского района Подмосковья. Высота елки составляет 27 метров.В Кремле зеленую красавицу смогли увидеть 5,5 тысяч детей.