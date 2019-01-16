Кто они, лучшие спортсмены Владимира? Сегодня их пригласили в мэрию, чтобы выразить благодарность и вручить награды. Лучшую десятку выбрали, конечно, по результатам, которые спортсмены показали в ушедшем году. Среди тех, кто с достоинством защищал честь города на чемпионатах и первенствах разного уровня, гимнасты, легкоатлеты и борцы. С ними пообщалась Екатерина Корнилова.
Кто они, лучшие спортсмены Владимира? Сегодня их пригласили в мэрию, чтобы выразить благодарность и вручить награды. Лучшую десятку выбрали, конечно, по результатам, которые спортсмены показали в ушедшем году. Среди тех, кто с достоинством защищал честь города на чемпионатах и первенствах разного уровня, гимнасты, легкоатлеты и борцы. С ними пообщалась Екатерина Корнилова.
Владимирские спортсмены потрудились на славу. За прошедший год они не раз становились победителями всероссийских и международных соревнований. Абуязид Манцигов в этом сезоне занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе. И этого после того, как на полгода выпал из спортивной жизни из-за травмы.
Абуязид Манцигов, чемпион России по греко-римской борьбе: "Первые соревнования у меня были: чемпионат России в городе Подольске - это было в августе месяце. После чемпионата России поехал в Будапешт на чемпионат мира, там, к сожалению, я за третье место проиграл".
Этот прием - благодарность от главы города и администрации за то, что спортсмены прославляют наш регион и несут спорт в массы. Вот уже более 10 лет глава администрации города награждает лучших спортсменов и тренеров памятными призами. В этом году награды получили легкоатлеты, гимнасты, борцы, призеры соревнований по спортивному ориентированию и рукопашному бою. По традиции все спортсмены и глава города делают фотографию на память, а после этого - личная фотосессия для доски почета.
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Золотые медали делаются не из золота, а из такой смеси, особенной смеси, в которую входит и ваше терпение, и решительность, и сила воли, и характер, и, конечно же, это все поливается огромным количеством вашего пота".
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Поэтому хочется сказать вам, ребятам, огромное спасибо, и девчата, поэтому за вашу работу, за ваш профессионализм, поэтому надеемся, что вы только улучшите. У нас впереди, у вас - у каждого - соревнования, при чем достаточно ответственные. Сейчас уже будут разыгрываться путевки на Европу, на мир, на Россию, который будет отборочные соревнования, ну мы их постараемся максимально посещать".
Среди тех, кто уже начал готовиться к новому спортивному сезону - прославленный гимнаст Николай Куксенков. 2018 год для известного спортсмена прошел удачно. В командных соревнованиях Николай и его коллеги третий раз подряд выиграли чемпионат Европы. Но за славой гимнаст не охотится, громкие чествования не для него.
Николай Куксенков, чемпион Европы по спортивной гимнастике в командном зачёте: "Больше эмоций, конечно же, я испытываю, когда получаю медаль на соревнованиях, потому что это результат трудов, тех усилий, которые были вложены в завоевание медали, поэтому для меня это особенные эмоции. А вот чествования, награждения, как-то второстепенно к этому отношусь, потому что это не является для меня каким-то стимулом быть лучше или быть награжденным или не награжденным, т.е. я к этому отношусь очень спокойно".
Торжественные приемы скоро сменятся соревнованиями. Уже завтра Абуязид Манцигов отправится на чемпионат России, других спортсменов так же ждут всероссийские и мировые турниры.