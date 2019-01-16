Кто они, лучшие спортсмены Владимира? Сегодня их пригласили в мэрию, чтобы выразить благодарность и вручить награды. Лучшую десятку выбрали, конечно, по результатам, которые спортсмены показали в ушедшем году. Среди тех, кто с достоинством защищал честь города на чемпионатах и первенствах разного уровня, гимнасты, легкоатлеты и борцы. С ними пообщалась Екатерина Корнилова.

Кто они, лучшие спортсмены Владимира? Сегодня их пригласили в мэрию, чтобы выразить благодарность и вручить награды. Лучшую десятку выбрали, конечно, по результатам, которые спортсмены показали в ушедшем году. Среди тех, кто с достоинством защищал честь города на чемпионатах и первенствах разного уровня, гимнасты, легкоатлеты и борцы. С ними пообщалась Екатерина Корнилова.Владимирские спортсмены потрудились на славу. За прошедший год они не раз становились победителями всероссийских и международных соревнований. Абуязид Манцигов в этом сезоне занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе. И этого после того, как на полгода выпал из спортивной жизни из-за травмы.Абуязид Манцигов, чемпион России по греко-римской борьбе: "Первые соревнования у меня были: чемпионат России в городе Подольске - это было в августе месяце. После чемпионата России поехал в Будапешт на чемпионат мира, там, к сожалению, я за третье место проиграл".Этот прием - благодарность от главы города и администрации за то, что спортсмены прославляют наш регион и несут спорт в массы. Вот уже более 10 лет глава администрации города награждает лучших спортсменов и тренеров памятными призами. В этом году награды получили легкоатлеты, гимнасты, борцы, призеры соревнований по спортивному ориентированию и рукопашному бою. По традиции все спортсмены и глава города делают фотографию на память, а после этого - личная фотосессия для доски почета.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Золотые медали делаются не из золота, а из такой смеси, особенной смеси, в которую входит и ваше терпение, и решительность, и сила воли, и характер, и, конечно же, это все поливается огромным количеством вашего пота".Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Поэтому хочется сказать вам, ребятам, огромное спасибо, и девчата, поэтому за вашу работу, за ваш профессионализм, поэтому надеемся, что вы только улучшите. У нас впереди, у вас - у каждого - соревнования, при чем достаточно ответственные. Сейчас уже будут разыгрываться путевки на Европу, на мир, на Россию, который будет отборочные соревнования, ну мы их постараемся максимально посещать".Среди тех, кто уже начал готовиться к новому спортивному сезону - прославленный гимнаст Николай Куксенков. 2018 год для известного спортсмена прошел удачно. В командных соревнованиях Николай и его коллеги третий раз подряд выиграли чемпионат Европы. Но за славой гимнаст не охотится, громкие чествования не для него.Николай Куксенков, чемпион Европы по спортивной гимнастике в командном зачёте: "Больше эмоций, конечно же, я испытываю, когда получаю медаль на соревнованиях, потому что это результат трудов, тех усилий, которые были вложены в завоевание медали, поэтому для меня это особенные эмоции. А вот чествования, награждения, как-то второстепенно к этому отношусь, потому что это не является для меня каким-то стимулом быть лучше или быть награжденным или не награжденным, т.е. я к этому отношусь очень спокойно".Торжественные приемы скоро сменятся соревнованиями. Уже завтра Абуязид Манцигов отправится на чемпионат России, других спортсменов так же ждут всероссийские и мировые турниры.