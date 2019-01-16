В Москве встречей между столичным ЦСКА и магнитогорским Металлургом продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы оказались сильнее гостей со счетом 3:0, прервав восьмиматчевую победную серию Магнитки.

В Москве встречей между столичным ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы оказались сильнее гостей со счетом 3:0, прервав восьмиматчевую победную серию "Магнитки".В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Линден Вей и Иван Телегин. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел восьмую встречу в сезоне на "ноль", сравнявшись по этому показателю со своим партнером по команде Ларсом Юханссоном."Металлург" упустил возможность досрочно выйти в плей-офф. Для этого ему необходимо было побеждать армейцев в основное или дополнительное время. У "Магнитки", занимающей четвертое место на Востоке, осталось 68 очков после 49 игр. ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ с 84 баллами после 49 матчей.Результаты других встреч дня: СКА (Санкт-Петербург) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:3 ОТ, "Динамо" (Минск) – "Витязь" (Подольск) – 2:3 ОТ.