Украинские власти ничего не делает для возобновления процесса обмена пленными
с Донбассом. Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивный
подход решению этой проблемы.
Украинские власти ничего не делает для возобновления процесса обмена пленными
с Донбассом. Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивный
подход решению этой проблемы.
В застенках СБУ находятся сотни ополченцев из ДНР и ЛНР,
попавших в плен во время острой фазы так называемой антитеррористической
операции в Донбассе. Их родные несколько лет пытаются уговорить киевский режим
вернуть им своих отцов и детей. Посредником в переговорах руководства
непризнанных республик с Киевом выступает Россия.
Как заявил Сергей Лавров, Москва поддерживает процессы по
обмену пленных между Киевом и Донбассом, но украинская сторона по-прежнему не
настроена конструктивно, сообщает РИА Новости.
"Неоднократно выверялись списки, фамилии были
согласованы, и Украина очередное свое обещание не выполнила", – сказал глава
внешнеполитического ведомства.
Несколько дней назад на эту же тему высказывался постпред России
на переговорах в Минске Борис Грызлов. После видеоконференции с Киевом он
заявил, что украинская сторона попыталась подменить повестку.
"Представители Киева стали делать заявления о
необходимости обмена. С их стороны это пустые слова, потому что украинская
сторона не выполнила свои прошлогодние договоренности по возвращению
удерживаемых лиц в рамках обмена", – сказал Грызлов и напомнил, что Донецк
и Луганск выполнили свои обязательств.
Позиция Росси остается неизменной – обмен всех на всех. Украина
всячески пытается уйти от этой схемы и устраивает торги с целью нарушить
принцип, заложенный в минских соглашениях.
Тем временем роль Киева в
переговорах пытается взять на себя украинская оппозиция: с визитом в Донбассе
побывал Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом лидера общественного
движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. На переговорах с лидерами
ДНР и ЛНР Перлин говорил, в том числе, и о процедуре обмена пленными.