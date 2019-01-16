Украинские власти ничего не делает для возобновления процесса обмена пленными с Донбассом. Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивный подход решению этой проблемы.

Украинские власти ничего не делает для возобновления процесса обмена пленнымис Донбассом. Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал Киев за неконструктивныйподход решению этой проблемы.В застенках СБУ находятся сотни ополченцев из ДНР и ЛНР,попавших в плен во время острой фазы так называемой антитеррористическойоперации в Донбассе. Их родные несколько лет пытаются уговорить киевский режимвернуть им своих отцов и детей. Посредником в переговорах руководстванепризнанных республик с Киевом выступает Россия.Как заявил Сергей Лавров, Москва поддерживает процессы пообмену пленных между Киевом и Донбассом, но украинская сторона по-прежнему ненастроена конструктивно, сообщает РИА Новости."Неоднократно выверялись списки, фамилии былисогласованы, и Украина очередное свое обещание не выполнила", – сказал глававнешнеполитического ведомства.Несколько дней назад на эту же тему высказывался постпред Россиина переговорах в Минске Борис Грызлов. После видеоконференции с Киевом онзаявил, что украинская сторона попыталась подменить повестку."Представители Киева стали делать заявления онеобходимости обмена. С их стороны это пустые слова, потому что украинскаясторона не выполнила свои прошлогодние договоренности по возвращениюудерживаемых лиц в рамках обмена", – сказал Грызлов и напомнил, что Донецки Луганск выполнили свои обязательств.Позиция Росси остается неизменной – обмен всех на всех. Украинавсячески пытается уйти от этой схемы и устраивает торги с целью нарушитьпринцип, заложенный в минских соглашениях.Тем временем роль Киева впереговорах пытается взять на себя украинская оппозиция: с визитом в Донбассепобывал Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом лидера общественногодвижения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. На переговорах с лидерамиДНР и ЛНР Перлин говорил, в том числе, и о процедуре обмена пленными.