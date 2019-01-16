Боятся выходить из подъезда. Речь о жителях дома № 12 по улице Тракторной во Владимире. Они говорят, что ещё с декабря просят убрать свисающие с крыши снежные шапки и сосульки.

Боятся выходить из подъезда. Речь о жителях дома № 12 по улице Тракторной во Владимире. Они говорят, что ещё с декабря просят убрать свисающие с крыши снежные "шапки" и сосульки. Но до Новогодних праздников представители управкомпании по телефону им так и не ответили, а после Нового года сказали, что у подрядной организации сломалась вышка.Светлана Атапина, жительница дома № 12 по ул. Тракторной: "Однажды, я даже могу Вам сказать, шла с собакой и стоял мужчина у соседнего подъезда. На него свалилась сверху лавина. Он конечно отпрыгнул. Мы посмотрели друг на друга, я не знаю, в какой момент что произойдёт".Надежда Комарова, старшая по подъезду дома № 12 по ул. Тракторной: "Сосульки на крыше нашего дома, но и большущий пласт вот этого снега, у нас висит с прошлого года. Я обратила внимание, когда был большой снегопад в декабре, и образовался вот этот нарост и сосульки - я звонила в нашу управляющую компанию".В управляющей компании МКП Жилищно-коммунальное хозяйство, которая обслуживает данный дом, сказали, что в декабре никаких просьб от жильцов данного дома не получали. А сейчас действительно у подрядной организации сломалась вышка. И к решению проблемы будет привлечена сторонняя организация. Уже сегодня, в крайнем случае завтра, крыша данного дома будет очищена от наледи. В то же время, управленцы призывают жителей не ограничиваться только звонками. Если ситуация безотлагательная, можно дойти до управкомпании и оставить заявление. Тем более, что дом, о котором идёт речь - на Тракторной, 12 - находится от управляющей компании в шаговой доступности. А вот если управляшка не идёт на контакт, и отказывается удалять с крыш наледь и сосульки - её ждёт штраф: от 20 до 50 тысяч рублей. А за повторное не исполнение своих обязанностей - штрафные санкции возрастают до 200 тысяч рублей.