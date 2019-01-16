Защита украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Защита украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.Он подчеркнул, что в ходе заседания защита просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, отметив, что посольство Украины готово было предоставить подсудимым – в случае избрании альтернативной меры пресечения – жилье в Москве.15 января Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля пребывание в следственном изоляторе для 12 украинских военных. Речь идет о Гриценко, Андрее Драче, Вячеславе Зинченко, Михаиле Власюке, Романе Мокряке, Евгении Семидоцком, Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Андрее Шевченко, Богдане Головаше, Сергее Попове и Владимире Терещенко.В отношении еще 12 военнослужащих ВМС Украины суд примет решение позднее.24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками с применением оружия 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, когда украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пытались пройти в Мариуполь.Суда были задержаны, а экипажи арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Все военнослужащие были этапированы в Москву.Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний. В ответ российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.