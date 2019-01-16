На туманном Альбионе матчем Манчестер Сити против Вулверхэмптона завершился 22 тур английской премьер-лиги по футболу. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали крупную победу над волками. Итоговый счет 3:0 в пользу горожан.

На туманном Альбионе матчем "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптона" завершился 22 тур английской премьер-лиги по футболу. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали крупную победу над "волками". Итоговый счет 3:0 в пользу "горожан".Футболисты "Сити" уже на 10 минуте открыли счет благодаря Габриэлу Жезусу. Он же за 6 минут до свистка на перерыв с пенальти удвоил преимущество своей команды, а крупным счет сделал защитник "Вулвс" Конор Коди, который после удара Кевина Де Брейне срезал мяч в собственные ворота. Отметим, что с 19 минут встречи "волки" играли в меньшинстве после того, как защитник Вийи Боли схлопотал прямую красную карточку.Победа позволила "Манчестер Сити" набрать 53 очка и до четырех баллов сократить отставание от лидирующего "Ливерпуля". "Вулверхэмптон" же с 29 очками продолжает находится в середине таблицы, занимая 11 строчку.