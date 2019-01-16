В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бизнес в России со стороны властей испытывает неразумное и избыточное контрольное и надзорное давление.

В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бизнес в России со стороны властей испытывает неразумное и избыточное контрольное и надзорное давление. По его словам, чтобы сделать настоящий рывок в экономике, требуется их резкое ослабление – "регуляторная гильотина".По его словам, число требований к бизнесу при проверках — необоснованно завышено, число устанавливающих их нормативных актов составляет более 9000, передает телеканал "Россия 24".Глава кабмина отметил, что многие из этих норм создавались еще при СССР, в связи с чем устарели морально и технологически, некоторые могли бы считаться забавными, если бы не заложенный в них ограничивающий потенциал.Медведев привел в пример требования к высоте омлета: "При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут", — рассказал премьер-министр."Иначе жарить нельзя, пометьте себе", – саркастически отметил он.