Из автомобилей московского сервиса каршеринга за прошлый год украли более двух тысяч щеток для очистки от снега.

Из автомобилей московского сервиса каршеринга за прошлый год украли более двух тысяч щеток для очистки от снега.Такие результаты совместной экономики обнародовала пресс-служба компании "БелкаКар". Также в списке популярных сувениров, которые недобросовестные пользователи прихватили с собой, оказались почти 150 аккумуляторов, около сотни ковриков и даже семь рулей, передает "Россия 24".Были и необычные случаи. Однажды из автомобиля пропал задний диван. Однако все эти кражи меркнут, когда речь заходит об омывающей жидкости. Всего за 2018 год из машин пропало 18 тысяч литров "омывайки".