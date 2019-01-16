Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу – артист давно не появлялся не только в театре, но и на публике, Жив ли он – бог ведает. Корреспондент Дни.Ру позвонил в театр, чтобы выяснить судьбу легендарного худрука.

Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу – артист давно не появлялся не только в театре, но и на публике, Жив ли он – бог ведает. Корреспондент "Дни.Ру" позвонил в театр, чтобы выяснить судьбу легендарного худрука."Мы не знаем, где армяне прячут , мы его давно потеряли из вида, – сделали страшное заявление театре. – На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив, потому что в противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице".По словам коллег, в театре с начала сезона худрук появлялся на рабочем месте лишь пару раз, хотя зарплату исправно получает. "Он был в начале августа на сборе труппы, – рассказали очевидцы. – Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюму был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают. При Виталине он так не одевался, всегда выглядел франтом, она следила за его внешним видом, состоянием здоровья, питанием".Судя по странице в социальной сети актера Алексея Лапшина, Армен Джигарханян появлялся в театре еще и в начале декабря – в зрительном зале было сделано фото с коллективом театра. Но неизвестно, где сегодня находится актер – его домашний телефон в Староконюшенном переулке Москвы не отвечает.Что же касается бывшей жены актера Виталины Цымбалюк-Романовской, то она до сих пор обитает в той самой квартире, где планировала свить семейной гнездышко с Арменом Борисовичем. "Ремонт переделывать не пришлось, он универсальный, – рассказала пианистке прессе. – Правда, кое-что все же изменили. Например, демонтировали специальную душевую кабину, предназначенную для . Теперь ванная комната выглядит стандартно".