Продажа субсидированных авиабилетов началась в России. Улететь по льготному тарифу можно из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Новосибирска и других городов.

Продажа субсидированных авиабилетов началась в России. Улететь по льготному тарифу можно из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Новосибирска и других городов.Перелеты будут осуществлять 10 авиакомпаний круглый год. Эта программа пользуется высоким спросом. В кассах выстраиваются очереди, для покупки билета люди дежурят ночью.Воспользоваться услугой впервые в этом году смогут многодетные семьи и, как прежде, граждане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы, передает телеканал "Россия 24".