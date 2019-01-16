В Единой России объявили о завершении приема заявок на участие в образовательном
модуле Политический лидер Высшей партийной школы. Конкурс вызвал
большой интерес у россиян, на одно место претендуют 43 человека,
рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета ЕР
Ольга Баталина.
В "Единой России" объявили о завершении приема заявок на участие в образовательном
модуле "Политический лидер" Высшей партийной школы. Конкурс вызвал
большой интерес у россиян, на одно место претендуют 43 человека,
рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "ЕР"
Ольга Баталина.
Всего
поступило более 8,5 тысячи заявок, из них одобрено 6,5. "Таким образом,
конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на
место", – рассказала парламентарий.
Следующий отборочный этап – видеорезюме.
До 22 января участникам необходимо записать три ролика, где рассказать,
почему они должны войти в кадровый резерв партии, а также о своих
личных качествах и предлагаемых инициативах. За первые дни видеорезюме загрузили уже более 200 участников.
Следующий этап – прохождение отборочных тестов. Он продлится до 1 февраля.
Лидерами
по количеству заявок стали Краснодарский край, Ростовская область,
столичный регион, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ставпрополье, Пермский край и Калининградская область.
Некоторые кандидаты не выполнили условия участия в образовательном модуле "Политический лидер". Баталина рассказала о самых распространенных ошибках. Так, часть заявок была неправильно оформлена, другая содержала неверные сведения.
"Политический
лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной
школы "Единой России". Целевая аудитория – политики со стажем, с опытом
общественной работы. Проект открыт для членов "ЕР" и сторонников партии,
а также всех активных граждан до 50 лет.
По
итогам отборочных этапов 150 человек пройдут недельное обучение в
Москве, после чего их зачислят в кадровый резерв "Единой России".