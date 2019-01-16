В Единой России объявили о завершении приема заявок на участие в образовательном модуле Политический лидер Высшей партийной школы. Конкурс вызвал большой интерес у россиян, на одно место претендуют 43 человека, рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета ЕР Ольга Баталина.

В "Единой России" объявили о завершении приема заявок на участие в образовательноммодуле "Политический лидер" Высшей партийной школы. Конкурс вызвалбольшой интерес у россиян, на одно место претендуют 43 человека,рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "ЕР"Ольга Баталина.Всегопоступило более 8,5 тысячи заявок, из них одобрено 6,5. "Таким образом,конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека наместо", – рассказала парламентарий.Следующий отборочный этап – видеорезюме.До 22 января участникам необходимо записать три ролика, где рассказать,почему они должны войти в кадровый резерв партии, а также о своихличных качествах и предлагаемых инициативах. За первые дни видеорезюме загрузили уже более 200 участников.Следующий этап – прохождение отборочных тестов. Он продлится до 1 февраля.Лидерамипо количеству заявок стали Краснодарский край, Ростовская область,столичный регион, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ставпрополье, Пермский край и Калининградская область.Некоторые кандидаты не выполнили условия участия в образовательном модуле "Политический лидер". Баталина рассказала о самых распространенных ошибках. Так, часть заявок была неправильно оформлена, другая содержала неверные сведения."Политическийлидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийнойшколы "Единой России". Целевая аудитория – политики со стажем, с опытомобщественной работы. Проект открыт для членов "ЕР" и сторонников партии,а также всех активных граждан до 50 лет.Поитогам отборочных этапов 150 человек пройдут недельное обучение вМоскве, после чего их зачислят в кадровый резерв "Единой России".