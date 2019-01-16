Андрей Малахов не вошел в топ-100 самых популярных программ за 2018-й, который приводит Медиаскоп, Прямым эфиром, ни с Привет, Андрей!. Его вообще нет в рейтинге! Но на России, где сегодня работает ведущий, считают, все отлично.

Андрей Малахов не вошел в топ-100 самых популярных программ за 2018-й, который приводит "Прямым эфиром", ни с "Привет, Андрей!". Его вообще нет в рейтинге! Но на "России", где сегодня работает ведущий, считают, все отлично.Новость о том, что рейтинги малы, что зрителям он не интересен, стала для многих неожиданной. Первый канал побил беглого ведущего своими громкими проектами. И теперь, чтобы спасти имидж ведущего в глазах публики, на "России" брошены все силы. Например, заместитель генерального директора ВГТРК, программный директор Александр Нечаев даже был вынужден выступить со специальным заявлением."Ежедневный "Прямой эфир" Андрея Малахова – самая популярная программа раннего прайма будней, – цитирует Нечаева . – Самое популярное неполитическое ток-шоу выходных – наш субботний хит "Привет, Андрей!" Кстати, этот субботний проект Андрея Малахова по итогам года не только опережает конкурентов по жанру ("Сегодня вечером" на Первом канале, "Звезды сошлись" на НТВ и еще один проект Первого канала – "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым"), но и оказывает заметное положительное влияние на старт нашей субботней мелодраматической премьеры в 21:00, заранее формируя для нее аудиторию. Эта связка из недели в неделю практически гарантирует нам победу в субботнем прайм-тайме и за сутки в целом".Подобные заявления медиаменеджера кажутся как минимум странными, ведь проектов Малахова не видно в топе , а оснований не верить исследованиям зрительских предпочтений нет.Напомним, 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло предал родной дом и сбежал к конкурентам, где планировал сохранить статус "лучшего ведущего России". На "Россию" от стал вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Но продюсеры хотели, чтобы приходом Андрея все изменилось.