16.01.2019

2019-01-16 10:55:37

На Урале собака набросилась на двухлетнюю девочку

В городе Среднеуральск в Свердловской области агрессивная собака напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла вместе с матерью, передает . Женщина рассказала, что сейчас они с ребенком находятся на операции в Екатеринбурге. Она пожаловалась, что скорая ехала до места ЧП 15 минут, а городская администрация не занимается проблемой агрессивных животных. По факту произошедшего проводится проверка.