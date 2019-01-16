В Кении идет контртеррористическая операция. Боевики захватили гостиницу в центре столицы страны - Найроби. Уже известно, что во время нападения погибли три человека. Все они сотрудники отеля.

В Кении идет контртеррористическая операция. Боевики захватили гостиницу в центре столицы страны — Найроби. Уже известно, что во время нападения погибли три человека. Все они сотрудники отеля. По другим данным, погибших уже пятеро.Это была хорошо спланированная атака. Место выбрано не случайно. Самый центр Найроби. Крупный гостинично-офисный комплекс. 5-звездочный респектабельный отель Dusit, где часто останавливаются иностранные туристы. Там же банки, магазины и офисы крупных компаний.По рассказам очевидцев, боевики в бронежилетах проникли на территорию с разных сторон. Подорвали у входа несколько машин. Когда из здания начали выбегать люди, открыли по ним огонь."Вокруг меня творилось что-то страшное. Все бежали и кричали. Я забежал в наш офис и спрятался в холодильнике", — рассказывает очевидец нападения Нельсон."Я ехал на машине, — поясняет Дэвид. — Услышал стрельбу, потом был сильный взрыв. Я выбежал из машины и спрятался под ней".Буквально через несколько минут на место ЧП прибыли первый наряд полиции. Кто-то вызвал их, но, видимо, в панике сообщил, что произошло ограбление. Пришлось вызывать подкрепление. Район оцепил спецназ, который вступил в перестрелку с боевиками. Одновременно из комплекса выводили людей и выносили пострадавших.За ситуацией в Найроби следят в Ростуризме. По предварительным данным, информации о пострадавших россиянах нет."Знакомая работает в банке на территории отеля, где произошел захват. Она и еще 21 человек закрылись в сейфе банка и просят помощи", — поясняет российская туристка Людмила Рвачева.Ответственность за атаку уже взяли на себя радикалы из группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России), которую финансирует "Аль-Каида" (запрещена в России). В настоящее время боевики забаррикадировались на верхних этажах гостиницы. В их руках — как минимум трое заложников. Спецслужбы начали штурм.