Известная
украинская спортсменка Элина Свитолина победила
на старте Australian Open. Однако болельщики обсуждают не только триумф, но и
внешний вид девушки.
Известная
украинская спортсменка Элина Свитолина победила
на старте Australian Open. Однако болельщики обсуждают не только триумф, но и
внешний вид девушки.
Теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 6:1, 6:2. Снимок
с престижного соревнования Свитолина опубликовала на своей странице в
Instagram.
"Фокус", – подписала
фото Элина, на котором она готовится к приему подачи соперницы. Кроме массы
сообщений с поздравлениями и пожеланиями удачи теннисистка получила и несколько
довольно оригинальных комментариев.
Судя
по всему, на них фолловеров сподвигла короткая юбка Свитолиной. "Всегда
было интересно, куда вы постоянно второй мячик засовываете. Под юбку куда-то.
Там карман есть?", "Классный наряд", "Одна из самых красивых девушек в WTA", "Горячая",
– написали в комментариях под фото пользователи соцсети.
Отметим, что во втором круге
Australian Open Элина сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии. Она выбила из
турнира другую представительницу Украины Катерину Козлову.
Открытый
чемпионат Австралии 2019 (Australian
Open 2019) – 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Традиционно выявляются победители соревнования в девяти
разрядах: в пяти – у взрослых и четырёх – у старших юниоров. Также в рамках розыгрыша прошли турниры и теннисные турниры
на инвалидных колясках.