Известная украинская спортсменка Элина Свитолина победила на старте Australian Open. Однако болельщики обсуждают не только триумф, но и внешний вид девушки.

Известнаяукраинская спортсменка Элина Свитолина победилана старте Australian Open. Однако болельщики обсуждают не только триумф, но ивнешний вид девушки.Теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 6:1, 6:2. Снимокс престижного соревнования Свитолина опубликовала на своей странице вInstagram."Фокус", – подписалафото Элина, на котором она готовится к приему подачи соперницы. Кроме массысообщений с поздравлениями и пожеланиями удачи теннисистка получила и несколькодовольно оригинальных комментариев.Судяпо всему, на них фолловеров сподвигла короткая юбка Свитолиной. "Всегдабыло интересно, куда вы постоянно второй мячик засовываете. Под юбку куда-то.Там карман есть?", "Классный наряд", "Одна из самых красивых девушек в WTA", "Горячая",– написали в комментариях под фото пользователи соцсети.Отметим, что во втором кругеAustralian Open Элина сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии. Она выбила изтурнира другую представительницу Украины Катерину Козлову.Открытыйчемпионат Австралии 2019 (AustralianOpen 2019) – 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Традиционно выявляются победители соревнования в девятиразрядах: в пяти – у взрослых и четырёх – у старших юниоров. Также в рамках розыгрыша прошли турниры и теннисные турнирына инвалидных колясках.