Россияне, имеющие в собственности квартиру, обязаны оплачивать услуги ЖКХ независимо от того, живут ли они в ней. Однако от некоторых коммунальных платежей все же можно отказаться.

Россияне, имеющие в собственности квартиру, обязаны оплачиватьуслуги ЖКХ независимо от того, живут ли они в ней. Однако от некоторых коммунальныхплатежей все же можно отказаться.Собственник пустующей квартиры может направить заявлениена имя организации, которая выставляет ему счета. В заявлениинадо указать, что он проживает по другому адресу. Таким образомможно сэкономить на оплате воды и электричества, пояснила исполнительныйдиректор центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева."Можете направить заявление на имя той организации,которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другомуадресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать", – приводит словаспециалиста ЖКХ "Российская газета".Разворотнева подчеркнула: чтобы можно было не оплачиватьуслуги – персональное потребление электроэнергии, воды и отведение, надообязательно устанавливать приборы учета. Либо же документально подтвердить, чтоих установка невозможна в конкретном доме.Есть платежи от которых собственник не можетотказаться. Ему придется платить за коммунальные ресурсы, потребляемые наобщедомовые нужды, и за отопление. "Потому что даже дом, в которомбольшинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", -уточнила эксперт.Нельзя будет отказаться от оплаты услуг ЖКХ и в том случае,если собственник давно – более полугода – не сдавал показания приборов учета. Втаком случае ему начисляются платежи по нормативу с повышающим коэффициентом.