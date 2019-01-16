Россияне, имеющие в собственности квартиру, обязаны оплачивать
услуги ЖКХ независимо от того, живут ли они в ней. Однако от некоторых коммунальных
платежей все же можно отказаться.
Россияне, имеющие в собственности квартиру, обязаны оплачивать
услуги ЖКХ независимо от того, живут ли они в ней. Однако от некоторых коммунальных
платежей все же можно отказаться.
Собственник пустующей квартиры может направить заявление
на имя организации, которая выставляет ему счета. В заявлении
надо указать, что он проживает по другому адресу. Таким образом
можно сэкономить на оплате воды и электричества, пояснила исполнительный
директор центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
"Можете направить заявление на имя той организации,
которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому
адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать", – приводит слова
специалиста ЖКХ "Российская газета".
Разворотнева подчеркнула: чтобы можно было не оплачивать
услуги – персональное потребление электроэнергии, воды и отведение, надо
обязательно устанавливать приборы учета. Либо же документально подтвердить, что
их установка невозможна в конкретном доме.
Есть платежи от которых собственник не может
отказаться. Ему придется платить за коммунальные ресурсы, потребляемые на
общедомовые нужды, и за отопление. "Потому что даже дом, в котором
большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", -
уточнила эксперт.
Нельзя будет отказаться от оплаты услуг ЖКХ и в том случае,
если собственник давно – более полугода – не сдавал показания приборов учета. В
таком случае ему начисляются платежи по нормативу с повышающим коэффициентом.