Российский пилот команды КамАЗ-мастер Эдуард Николаев завершил седьмой этап ралли-марафона Дакар в зачете грузовиков на третьей строчке. Экипаж россиянина преодолел дистанцию в 387 километров за 5 часов 22 минуты 2 секунды.

Российский пилот команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев завершил седьмой этап ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков на третьей строчке. Экипаж россиянина преодолел дистанцию в 387 километров за 5 часов 22 минуты 2 секунды.Николаев приехал к финишу спустя 34 минуты 35 секунд после победившего на этапе голландца Жерара Де Руя, представляющего "Ивеко". Второе место по итогам седьмого этапа занял белорус Сергей Вязович из "МАЗа". Он отстал от Де Руя на 30 минут 55 секунд.Экипаж Дмитрия Сотникова – еще одного российского пилота "КамАЗ-мастер", завершил гонку спустя 1 час 25 минут и 30 секунд относительно победителя. С этим результатом он смог занять 7 строчку.В генеральной классификации Николаев по-прежнему имеет лучшее время – 29 часов 50 минут 35 секунд. Сотников — второй и отстает от соотечественника на 32 минуты 54 секунды. Замыкает тройку лучших все тот же Де Руй (+1:15,28).Следующий этап общей протяженностью 575 километров будет пролегать между Сан Хуаном де Марконой и Писко и состоится 15 января.