Обвиняемого в убийстве мэра Гданьска арестовали на 3 месяца. На допросе он свою вину не признал.

Обвиняемого в убийстве мэра Гданьска арестовали на 3 месяца. На допросе он свою вину не признал.Глава города Павел Адамович скончался в больнице накануне, не приходя в сознание, передает "Россия 24".Во время благотворительного концерта, когда мэр находился на сцене, к нему подбежал мужчина, нанес несколько ударов ножом, попал в сердце. Преступник при этом кричал, что его несправедливо осудили и держали в тюрьме.Мэра доставили в больницу в критическом состоянии и срочно прооперировали, но спасти его не удалось.О личности и мотивах подозреваемого известного немного. Его имя Стефан, ему 27 лет. Сообщается, что в 2013 году его арестовали за ограбление четырех банков в Гданьске. Ему назначили приговор — пять с половиной лет тюремного заключения, который он счел несправедливым.В день похорон Адамовича по всей стране будет объявлен траур. Жители Польши несут к месту убийства цветы и зажженные свечи. Соболезнования семье Адамовича принес президент Польши Анджей Дуда."Нас всех потрясло это событие. Можно смело сказать, что это удар по нашему обществу. Обществу людей, которые стремятся делать правильные вещи. В тот день, в тот момент было совершено неслыханное злодеяние. Вчера я молился о здоровье мэра, теперь я молюсь о его душе и о том, чтобы его семья выжила в невероятно трудное время", — сказал Дуда.