Во Владимирской области подведены итоги акции «В Новый год без долгов»

Во Владимирской области подведены итоги акции «В Новый год без долгов»В декабре минувшего года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» на своем сайте и через средства массовой информации объявил о проведении акции для клиентов компании - «В Новый год без долгов».Её участниками автоматически стали жители Владимирской области, оплатившие до 10 декабря 2018 года потребленную электроэнергию и не имеющие дебиторской задолженности, а также передавшие показания приборов учёта до 24 декабря 2018 года.В целом, таковых оказалось 92 205 человек.В соответствии с условиями акции, подведение итогов состоялось 15 января 2019 года в главном офисе компании. Наблюдать за процедурой мог каждый желающий. Розыгрыш призов прошёл под наблюдением конкурсной комиссии в составе: заместителя генерального директора по реализации электроэнергии и мощности Вадима Ислентьева, начальника отдела информационных систем Александра Камнева, главного специалиста группы налогового учета и отчетности Анны Минеевой и главного специалиста отдела правового обеспечения Екатерины Ковлагиной.Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Ими стали 100 абонентов «Энергосбыт Волга».Как отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов, акция показала, что платежная дисциплина жителей области – на высоте: «В каждом районе, не взирая на удаленность от областного центра, подавляющее большинство потребителей полностью исполняют договорные отношения по оплате фактически потреблённой электрической энергии».Призы - 500 рублей каждому победителю - будут зачислены на номер лицевого счета абонента. Победители, согласно положению о проведении акции, будут извещены о выигрыше в течение 10 календарных дней по телефонам и адресам электронной почты, указанным при оформлении лицевого счёта, или заказным письмом по месту регистрации лицевого счета.«Энергосбыт Волга» поздравляет своих клиентов с выигрышем и призывает производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме!Название клиентского офиса ООО «ЭСВ»Лицевой счет закрепленный за уникальнымномеромВладимирское городское отделениеКольчугинский8718547581Кольчугинский8718912482Кольчугинский8719011971Юрьев-Польский8735022050Юрьев-Польский8735119156Юрьев-Польский8735221055Юрьев-Польский8736905747Собинский8726557871Собинский872662647010Собинский872744956411Собинский872752276812Петушинский872205991913Петушинский872322420414Петушинский872355010915Петушинский872355130416Покровский871960557617Покровский872035283418Покровский872281451419Костеревский872394450420Костеревский872413889821Костеревский872441829122Боголюбовский873040590023Боголюбовский873072210624Боголюбовский873154759125Боголюбовский873240928526Судогодский872830625327Судогодский872834985028Судогодский872800885829Судогодский872886315630Суздальский873294098231Суздальский873320947132Суздальский8733235076Александровское территориальное отделение33Александровский870782192234Александровский870806691135Александровский870923010036Александровский871112655437Александровский871166365938Александровский871195115039Александровский871202264440Александровский871243374741Александровский871246544342Александровский871256354943Балакирево871283674244Балакирево871301453645Балакирево871306353446Карабаново871344923747Карабаново871405022348Карабаново871426262849Киржачский871603950750Киржачский871652410851Киржачский871754449152Киржачский871782729153Струнино871451382154Струнино871464342555Струнино8715453119Ковровское территориальное отделение56Вязниковский873843752757Вязниковский873940451758Вязниковский874113006059Вязниковский874223075460Вязниковский874323224361Вязниковский874001637262Вязниковский874182816963Вязниковский874203125464Гороховецкий874396884565Гороховецкий874495343166Гороховецкий874503152167Камешковский874633671768Камешковский874736210469Камешковский874764230970Ковровский874834049171Ковровский874842569972Ковровский874934598173Ковровский8749426389Муромское территориальное отделение74Гусь-Хрустальный870011459775Гусь-Хрустальный870097009076Гусь-Хрустальный870142418777Гусь-Хрустальный870242407878Гусь-Хрустальный872484929179Меленковский870312506280Меленковский870334426181Меленковский870375776482Меленковский870442365583Меленковский870586134084Муромский875222582585Муромский875261392186Муромский875380071187Муромский875591619388Муромский875613718889Муромский875723007190Муромский875994745691Муромский875994965892Муромский876020421893Муромский876026761394Муромский875520939295Муромский875611688896Муромский875662968997Муромский876000321998Селивановский876166000499Селивановский8761713001100Селивановский8762224591