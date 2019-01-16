Во Владимирской области подведены итоги акции «В Новый год без долгов»
Во Владимирской области подведены итоги акции «В Новый год без долгов»
В декабре минувшего года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» на своем сайте и через средства массовой информации объявил о проведении акции для клиентов компании - «В Новый год без долгов».
Её участниками автоматически стали жители Владимирской области, оплатившие до 10 декабря 2018 года потребленную электроэнергию и не имеющие дебиторской задолженности, а также передавшие показания приборов учёта до 24 декабря 2018 года.
В целом, таковых оказалось 92 205 человек.
В соответствии с условиями акции, подведение итогов состоялось 15 января 2019 года в главном офисе компании. Наблюдать за процедурой мог каждый желающий. Розыгрыш призов прошёл под наблюдением конкурсной комиссии в составе: заместителя генерального директора по реализации электроэнергии и мощности Вадима Ислентьева, начальника отдела информационных систем Александра Камнева, главного специалиста группы налогового учета и отчетности Анны Минеевой и главного специалиста отдела правового обеспечения Екатерины Ковлагиной.
Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Ими стали 100 абонентов «Энергосбыт Волга».
Как отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов, акция показала, что платежная дисциплина жителей области – на высоте: «В каждом районе, не взирая на удаленность от областного центра, подавляющее большинство потребителей полностью исполняют договорные отношения по оплате фактически потреблённой электрической энергии».
Призы - 500 рублей каждому победителю - будут зачислены на номер лицевого счета абонента. Победители, согласно положению о проведении акции, будут извещены о выигрыше в течение 10 календарных дней по телефонам и адресам электронной почты, указанным при оформлении лицевого счёта, или заказным письмом по месту регистрации лицевого счета.
«Энергосбыт Волга» поздравляет своих клиентов с выигрышем и призывает производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме!
Название клиентского офиса ООО «ЭСВ»
Лицевой счет закрепленный за уникальным
номером
Владимирское городское отделение
1
Кольчугинский
8718547581
2
Кольчугинский
8718912482
3
Кольчугинский
8719011971
4
Юрьев-Польский
8735022050
5
Юрьев-Польский
8735119156
6
Юрьев-Польский
8735221055
7
Юрьев-Польский
8736905747
8
Собинский
8726557871
9
Собинский
8726626470
10
Собинский
8727449564
11
Собинский
8727522768
12
Петушинский
8722059919
13
Петушинский
8723224204
14
Петушинский
8723550109
15
Петушинский
8723551304
16
Покровский
8719605576
17
Покровский
8720352834
18
Покровский
8722814514
19
Костеревский
8723944504
20
Костеревский
8724138898
21
Костеревский
8724418291
22
Боголюбовский
8730405900
23
Боголюбовский
8730722106
24
Боголюбовский
8731547591
25
Боголюбовский
8732409285
26
Судогодский
8728306253
27
Судогодский
8728349850
28
Судогодский
8728008858
29
Судогодский
8728863156
30
Суздальский
8732940982
31
Суздальский
8733209471
32
Суздальский
8733235076
Александровское территориальное отделение
33
Александровский
8707821922
34
Александровский
8708066911
35
Александровский
8709230100
36
Александровский
8711126554
37
Александровский
8711663659
38
Александровский
8711951150
39
Александровский
8712022644
40
Александровский
8712433747
41
Александровский
8712465443
42
Александровский
8712563549
43
Балакирево
8712836742
44
Балакирево
8713014536
45
Балакирево
8713063534
46
Карабаново
8713449237
47
Карабаново
8714050223
48
Карабаново
8714262628
49
Киржачский
8716039507
50
Киржачский
8716524108
51
Киржачский
8717544491
52
Киржачский
8717827291
53
Струнино
8714513821
54
Струнино
8714643425
55
Струнино
8715453119
Ковровское территориальное отделение
56
Вязниковский
8738437527
57
Вязниковский
8739404517
58
Вязниковский
8741130060
59
Вязниковский
8742230754
60
Вязниковский
8743232243
61
Вязниковский
8740016372
62
Вязниковский
8741828169
63
Вязниковский
8742031254
64
Гороховецкий
8743968845
65
Гороховецкий
8744953431
66
Гороховецкий
8745031521
67
Камешковский
8746336717
68
Камешковский
8747362104
69
Камешковский
8747642309
70
Ковровский
8748340491
71
Ковровский
8748425699
72
Ковровский
8749345981
73
Ковровский
8749426389
Муромское территориальное отделение
74
Гусь-Хрустальный
8700114597
75
Гусь-Хрустальный
8700970090
76
Гусь-Хрустальный
8701424187
77
Гусь-Хрустальный
8702424078
78
Гусь-Хрустальный
8724849291
79
Меленковский
8703125062
80
Меленковский
8703344261
81
Меленковский
8703757764
82
Меленковский
8704423655
83
Меленковский
8705861340
84
Муромский
8752225825
85
Муромский
8752613921
86
Муромский
8753800711
87
Муромский
8755916193
88
Муромский
8756137188
89
Муромский
8757230071
90
Муромский
8759947456
91
Муромский
8759949658
92
Муромский
8760204218
93
Муромский
8760267613
94
Муромский
8755209392
95
Муромский
8756116888
96
Муромский
8756629689
97
Муромский
8760003219
98
Селивановский
8761660004
99
Селивановский
8761713001
100
Селивановский
8762224591