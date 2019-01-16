На днях Анна Трегубенко стала гостьей программы Пусть говорят Первого канала, в которой дала сенсационное интервью, где буквально опозорила мать Марию Шукшину. Решение наследницы пойти на шоу взбесило родительницу.

На днях Анна Трегубенко стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала,в которой дала сенсационное интервью, где буквально опозорила мать Марию Шукшину. Решение наследницы пойти на шоу взбесило родительницу.Трегубенко рассказала, что год не общается со своей матерью.Между Анной и Марией возникли противоречия из-за квартиры бабушки – Лидии Федосеевой-Шукшиной,которую первая продала ни с кем не советуясь.По словам 30-летней наследницы знаменитой фамилии, мать невстала на ее сторону, отвернулась в трудной ситуации. Мириться с родительницей у нее нет никакого желания.После этого заявленияв Instagram– аканте Шукшиной появилась внушительная по объему публикация.Артистка рассказала, что телевидение "выдавило" из современных детей всю нравственность."Можно сколько угодно воспитывать в семье, прививатьнравственные принципы, говорить о морали, НО... наши дети выходят за порогдома, и попадают куда?! В социум! Мало на улицу, они с головой окунаются всоцсети! Телевизор никто не смотрит, да, но весь "телевизор" ужедавно в интернете. И от него никуда не деться. Просто переключить на другойканал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества,внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат... Этоуже не просто ток-шоу, это МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ для слабых, неокрепших душ", – заметилазнаменитость.Ниже Шукшина заявила,что "Пусть говорят" "купило" Анну за два миллиона рублей. Именно такую сумму,по мнению Марии, ее наследница получила за интервью."Макара соблазняютмиллионом, лишь бы только пошел и оклеветал меня. Да и младшие подрастают...Ане заплатили два миллиона, хотя она просила шесть... Пока существует этапорочная практика каналов, дети будут идти против родителей, родители противдетей, сестра против семьи и так далее. Таких сильных духом, как я, почти нет.А соблазн и искушение огромное. Понимаю это и прощаю их всех. Но конца этому,конечно, нет...", – написала взбешенная артистка. Отметим, что позднее звезда подкорректировала запись и это заявление из публикации исчезло.