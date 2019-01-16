Мужчина встретился с женой одного из обвиняемых в
преступлении над его наследницей полицейских. В разговоре с женщиной он сделал
весьма жесткое заявление.
Мужчина встретился с женой одного из обвиняемых в
преступлении над его наследницей полицейских. В разговоре с женщиной он сделал
весьма жесткое заявление.
Стали
известны детали диалога. Из беседы следует, что супруга обвиняемого хорошо
знакома с родителем жертвы изнасилования.
"Твою
дочь никто не трогал! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они (обвиняемые —
прим. ред.) в СИЗО третий месяц! Останови эту…, ты их столько
лет знаешь", – цитирует женщину женщина сайт "Какая
она мне дочь? Все мои дети дома сидят!", – заявил в ответ отец
дознавательницы.
Также стало известно, что изнасилованная
дознавательница может получить компенсацию морального вреда. Следствие признало
обвиняемых экс-полицейских в Башкирии гражданскими ответчиками, а потерпевшую –
гражданским истцом, передает
Ранее
один из подозреваемых в изнасиловании заявил
о своей невиновности. Он назвал скандальную историю
"клеветой" и пообещал "держаться до последнего".
Сама
пострадавшая уже вернулась на работу, но столкнулась с проблемами.
С коллегами дознавательница не общается. Первое время девушку
сопровождал адвокат, оказывающий ей в том числе психологическую
помощь.
Как писали "Дни.ру", в Кармаскалинском отделе полиции, сотрудники которого обвиняются в изнасиловании своей
коллеги-дознавателя, православный священник и мулла провели
церемонию освящения помещений. Там убеждены, что на учреждение навели порчу.