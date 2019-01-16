Мужчина встретился с женой одного из обвиняемых в преступлении над его наследницей полицейских. В разговоре с женщиной он сделал весьма жесткое заявление.

Мужчина встретился с женой одного из обвиняемых впреступлении над его наследницей полицейских. В разговоре с женщиной он сделалвесьма жесткое заявление.Сталиизвестны детали диалога. Из беседы следует, что супруга обвиняемого хорошознакома с родителем жертвы изнасилования."Твоюдочь никто не трогал! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они (обвиняемые —прим. ред.) в СИЗО третий месяц! Останови эту…, ты их стольколет знаешь", – цитирует женщину женщина сайт "Какаяона мне дочь? Все мои дети дома сидят!", – заявил в ответ отецдознавательницы.Также стало известно, что изнасилованнаядознавательница может получить компенсацию морального вреда. Следствие призналообвиняемых экс-полицейских в Башкирии гражданскими ответчиками, а потерпевшую –гражданским истцом, передаетРанееодин из подозреваемых в изнасиловании заявило своей невиновности. Он назвал скандальную историю"клеветой" и пообещал "держаться до последнего".Самапострадавшая уже вернулась на работу, но столкнулась с проблемами.С коллегами дознавательница не общается. Первое время девушкусопровождал адвокат, оказывающий ей в том числе психологическуюпомощь.Как писали "Дни.ру", в Кармаскалинском отделе полиции, сотрудники которого обвиняются в изнасиловании своейколлеги-дознавателя, православный священник и мулла провелицеремонию освящения помещений. Там убеждены, что на учреждение навели порчу.