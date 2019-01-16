Алла Пугачева – человек верующий и воцерковленный. Сейчас, когда православные по всему миру отмечают Святочную неделю, она тоже посетила храм.

Алла Пугачева – человек верующий и воцерковленный. Сейчас, когда православные по всему миру отмечают Святочную неделю, она тоже посетила храм.Для богомолья Примадонна выбрала Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор является любимым у многих звезд, которые живут рядом.привезли в церковь в странном виде – на голове было намотано нечто, похожее на полотенце. Но работников храма это не смутило – продавцы церковной утвари и монахини обступили артистку с просьбой у фотографий. Сделала певица и селфи на фоне алтарных икон.Как говорят очевидцы, охапку свечей знаменитой прихожанке подарили, но она и сама сделала щедрое пожертвование божьему дому. Потом о чем-то долго молилась под иконами. Может, просила здоровья близким, может, поминала покойных родителей и брата, может, просила себе сил перед концертом в апреле или здоровья – бог ведает.Напомним, накануне появилась информация, что на съемках программы "Сегодня вечером" артистке стало плохо – запершило в горле, кожа пошла пятнами. Чтобы унять неприятный симптом, сделала несколько глотков воды. Но все напрасно! Вскоре певица поняла: у нее – аллергическая реакция! Причем с каждой минутой ей становилось все хуже: появились даже признаки удушья. Алла стала сильно кашлять. Поняв, что справиться с приступом не в силах, Примадонна поспешила на выход. Правда, Максим Галкин уверяет, что слухи об отравлении искусственным снегом в студии – выдумки прессы, что с женой все в порядке.