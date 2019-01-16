Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете Лебединое озеро, который будет дан на этой сцене в феврале 2019 года. Это произошло после того, как в своем Инстаграме Полунин опубликовал пост, в котором резко раскритиковал толстых людей.

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете "Лебединое озеро", который будет дан на этой сцене в феврале 2019 года.Это произошло после того, как в своем "Инстаграме" Полунин опубликовал пост, в котором резко раскритиковал толстых людей.Вскоре этот пост был удален, однако его уже заметили и отреагировали на данное высказывание в Парижской опере.Как отмечается в "Твиттере" театра, решение отозвать приглашение Полунину приняла директор по танцу Орели Дюпон.Она отметила, что ценит талант Полунина, но его недавние "публичные высказывания" в соцсетях не отвечают ценностям Парижской оперы, передает ТАСС.Сергей Полунин – уроженец Херсона. Когда ему было 9 лет, он поступил в Киевское хореографическое училище, в 13 стал учеником Школы Королевского балета в Лондоне, а через 10 лет карьеры в Британии переехал в Россию.Осенью прошлого года украинские СМИ бурно возмущались его татуировкой – портретом Владимира Путина. Многие украинцы сочли это "предательством своей страны".В ноябре 2018-го танцовщик сообщил, что получил российское гражданство.Сейчас он выступает не только в России, но и (как приглашенный артист) в других странах.