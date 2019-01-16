Петров и Боширов попали под европейские санкции. ЕС внесет подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля в свой санкционный список по химоружию.

Петров и Боширов попали под европейские санкции. ЕС внесетподозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля в свой санкционный список по химоружию.Компанию туристам, побывавшим в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в деньотравления Скрипалей, составят еще два сотрудника несуществующего ГРУ и пятеросирийцев. Послы ЕС уже согласовали внесение этих лиц в специальный список похиморужию, который появился после инцидента с экс-полковником и его дочерью.Окончательное утверждение списка, в котором фигурирует неточноеназвание Главного управления Минобороны России, ожидается 21 января на советепо иностранным делам Евросоюза, сообщает РИА Новости.Месяц назад Минфин США обновил свой санкционный списокпротив российских граждан и компаний, добавив в него Александра Петрова иРуслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ и подозревает впричастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.В документе, размещенном на сайте американского ведомства,уточняется, что санкции вводятся против "Анатолия Чепиги, известного какРуслан Боширов", а также "Александра Мишкина, известного какАлександр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны с позицией Лондонаи считают россиян офицерами ГРУ, ответственными за попытку покушения на жизньСкрипаля и его дочери.Со дня отравления сбежавшего в Британию экс-полковника и его дочери прошлоуже более десяти месяцев, а Лондон так и не предоставил весомых доказательствпричастности России к этому преступлению. Москва неоднократно просила раскрытьподробности дела и предоставить нашим дипломатам возможность встретиться с пострадавшими.