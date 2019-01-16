В Париже
состоялась препати престижной кинопремии Сезар. Пришла на нее и 54-летняя
знаменитая актриса, топ-модель Моника Белуччи.
В Париже
состоялась препати престижной кинопремии "Сезар". Пришла на нее и 54-летняя
знаменитая актриса, топ-модель Моника Белуччи.
Итальянка по крови, одна из самых сексуальных и загадочных женщин планеты давно
является общепризнанным эталоном красоты и иконой стиля. Для светского
мероприятия выбрала элегантный
черный костюм и неброский макияж.
Однако голливудская звезда не уследила за
маленькой, но важной деталью, которая не осталась незамеченной. Моника
появилась на красной дорожке с неопрятными грязными ногтями, передает издание Super.
За неувядающую красоту актрису похвалили, но
посоветовали записаться на маникюр. В соцсетях поклонники Белуччи оставили возмущенные комментарии. "Ну правда некрасиво, все-таки мероприятие, хотя
бы состригла ногти и помыла грязь", "Картошку копала... забор красила... не
вариант было покрыть ногти цветным лаком, чтобы не было видно этого ужаса?! Я
считаю, ей непростительно появляться с такими ногтями! Эталон красоты как никак",
"Наверное, семечки поела перед вечеринкой", – прокомментировали внешний
вид Моники пользователи Instagram.
Действительно, в адрес на сей раз
справедливо отнести слова из детской песенки: "Под ногтями чернозем – это значит
агроном". Однако нашлись и те,
кто встал на защиту знаменитости, отметив, что критика, которая обрушилась на нее,
базируется на стереотипах и примитивном мышлении публики.