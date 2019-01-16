В Париже состоялась препати престижной кинопремии Сезар. Пришла на нее и 54-летняя знаменитая актриса, топ-модель Моника Белуччи.

В Парижесостоялась препати престижной кинопремии "Сезар". Пришла на нее и 54-летняязнаменитая актриса, топ-модель Моника Белуччи.Итальянка по крови, одна из самых сексуальных и загадочных женщин планеты давноявляется общепризнанным эталоном красоты и иконой стиля. Для светскогомероприятия выбрала элегантныйчерный костюм и неброский макияж.Однако голливудская звезда не уследила замаленькой, но важной деталью, которая не осталась незамеченной. Моникапоявилась на красной дорожке с неопрятными грязными ногтями, передает издание Super.За неувядающую красоту актрису похвалили, нопосоветовали записаться на маникюр. В соцсетях поклонники Белуччи оставили возмущенные комментарии. "Ну правда некрасиво, все-таки мероприятие, хотябы состригла ногти и помыла грязь", "Картошку копала... забор красила... невариант было покрыть ногти цветным лаком, чтобы не было видно этого ужаса?! Ясчитаю, ей непростительно появляться с такими ногтями! Эталон красоты как никак","Наверное, семечки поела перед вечеринкой", – прокомментировали внешнийвид Моники пользователи Instagram.Действительно, в адрес на сей разсправедливо отнести слова из детской песенки: "Под ногтями чернозем – это значитагроном". Однако нашлись и те,кто встал на защиту знаменитости, отметив, что критика, которая обрушилась на нее,базируется на стереотипах и примитивном мышлении публики.