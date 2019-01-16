Наталья Волохова – одноклассница и сама близкая подруга Жанны Фриске. Они познакомились еще в младших классах и были вместе до смерти певицы. Поэтому Наталье больно видеть все, что происходит сегодня в семье артистки.

Наталья Волохова – одноклассница и сама близкая подруга Жанны Фриске. Они познакомились еще в младших классах и были вместе до смерти певицы. Поэтому Наталье больно видеть все, что происходит сегодня в семье артистки.Жанна и Наталья были больше, чем просто подругой. "Помню в 4-м классе мы с Жанной побратались, – рассказала Волохова. – Залезли под стол, порезали пальчики и кровью обменялись, хотели стать еще ближе".Сегодня Наталья только с родителями . "Я перезваниваюсь с ее мамой, отцом, – уверяет подруга. – Про мужа – Дмитрия Шепелева – могу только одно сказать: наступит момент, когда ребенок узнает всю правду, все поймет и точно не скажет спасибо как минимум за то, чего его лишили в детстве. А Платона лишили элементарных, может бытьдаже банальных вещей, таких как любовь близких, котораяему просто необходима, Каквоздух и солнце."Волохова врезала бессовестному Шепелеву за то, что лишил ребенка бабушки и дедушки. Впрочем, с малышом не позволено встречаться и ей. "Я, как и все близкие Жанны, не вижусь с Платоном. Нодумаю, что чем больше любящих людей вокруг мальчика,тем лучше для него самого.Бабушка, дедушка – ведь онине то, что его любят, а просто души в нем не чают! Какможет бабушка не любить?У всех нас были бабушки.И ведь это самые теплые воспоминания, самые нежные, самые мягкие. А тем более речь идет о бабушке, которая провела с ним полтора года и буквально заменила Платону мать...", – цитирует Наталью журналНапомним, умерла в 40 лет от опухоли мозга. Сегодня семья судится с благотворительным "Русфондом" по поводу средств, собранных в ходе телемарофона на лечение артистки.