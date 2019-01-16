Лефортовский суд Москвы решает вопрос об аресте украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. 13 из них уже решено оставить под стражей на 3 месяца. Судьба еще одиннадцати станет известна в ближайшее время. Все они отказались давать показания.

Лефортовский суд Москвы решает вопрос об аресте украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. 13 из них уже решено оставить под стражей на 3 месяца. Судьба еще одиннадцати станет известна в ближайшее время. Все они отказались давать показания, и кто-то даже кричал во время заседания "Слава Украине".Это было похоже на лицедейство, в котором украинцы — мастера. На снегу раскладывают желто-синие кораблики с именами арестованных моряков. К зданию Лефортовского суда съезжаются машины с красными дипномерами. Это родные и просто сочувствующие.- Сейчас никаких интервью не будет, нет смысла это делать. Пошли, пошли к залу, — распоряжаются как у себя дома в суде украинские представители.Интервью охотно дают адвокаты. Николай Полозов по-русски, его коллега Илья Новиков по-английски. В этом процессе он защищает капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка."Российская сторона настаивает, что эти люди — обычные преступники, которые не должны ожидать иного к себе отношения в суде, кроме как осужденные в государственном преступлении люди", — заявляет адвокат Илья Новиков.Это и было преступление. На рассвете 25 ноября группировка ВМС Украины вошла в территориальные воды Российской Федерации. Малые катера "Никополь" и "Бердянск" направлялись в сторону Керченского пролива. Украинское командование должно было сообщить об этом заранее. Но моряки шли напролом, внаглую, игнорируя требования российских пограничников. Когда военных задержали, они признались: это была заранее спланированная провокация, а руководили ею — офицеры СБУ."В пути следования до Мариуполя через Керченскую протоку мы зашли с территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, чтобы мы покинули территориальные воды РФ", — признается оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ Андрей Драч.Российские пограничники почти 10 часов наблюдали за ними, сопровождали. Финальные кадры погони сняты уже после того, как нарушителей границы удалось зажать российским сторожевикам. Украинские катера хоть и напоминают ржавые суденышки, но по факту это военные корабли, которые укомплектованы боевым оружием. Защитники украинских моряков этим фактов пренебрегают.- Ведь это были военные корабли. Вооруженные! С заряженным оружием!"Именно поэтому!" – подчеркивает адвокат Илья Новиков.- Которые пересекли территориальные воды России."Именно поэтому они и не преступники... – настаивает адвокат. — Именно поэтому они и не преступники, а военнопленные! На этом все!"Наши вопросы адвокату Новикову показались неприятными, он от разговора ушел. Зато омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова была словоохотлива."Моряки в хорошем настроении. Держатся они как герои. Они и есть у нас герои", — заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Продление ареста украинским морякам проходило одновременно в трех залах. Заводили по четыре человека. В тесных коридорах Лефортовского суда толпились журналисты и группа поддержки обвиняемых. Они и в этих стенах решили устроить шоу.- Ведут, ведут, аплодисменты... Слава Украине... – командуют организаторы.В зале судебного заседания разрешили только протокольную съемку. Телеоператоров запускали ровно на одну минуту.- Мы по очереди!- Ваши коллеги выйдут, вы зайдете. Все, пока все. Подождите, пожалуйста...Они веселились, шутили. Отвечать на вопросы судьи отказались. Слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения. Заседание длилось больше трех часов.Их адвокаты просили перенести дело на рассмотрение в военном суде, посольство настаивало на домашнем аресте. Даже готовы были организовать общежитие при дипведомстве, но им было отказано. Суд продлил украинским морякам арест до 24 апреля.