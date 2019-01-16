Имея доступ к финансам компаний, бухгалтер делала переводы денежных средств на свои счета...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнюю москвичку по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратились представители двух фирм по продаже дверей с заявлениями о том, что со счетов их организаций пропали денежные средства. Общий материальный ущерб превысил 24 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя москвичка.Сотрудники полиции установили, что подозреваемая ранее работала в должности бухгалтера в обеих фирмах. Имея доступ к финансам компаний, женщина делала переводы денежных средств на свои счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29