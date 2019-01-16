Злоумышленники разбили стекло автомобиля, принадлежащего строительной компании, и похитили оттуда инструмент на сумму около 670 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении строительного инструмента из автомобиля.В полицию обратился 36-летний житель района, который сообщил, что увидел в окно, как двое неизвестных мужчин разбили стекло в припаркованной у дома на Осенней улице машине, принадлежащей строительной компании. Из автомобиля пропали коробки с различными строительными инструментами. Материальный ущерб составил около 670 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали одного из подозреваемых – 28-летнего неработающего ранее судимого приезжего.Установлено, что злоумышленник со своим подельником разбили правое заднее стекло автомобиля и похитили из машины различные строительные инструменты в коробках, которые перегрузили в свой автомобиль, после чего скрылись. Похищенное они в дальнейшем продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93