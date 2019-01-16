Злоумышленник продавал диски с контрафактным программным обеспечением...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 38-летнего молодого человека по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что на Каширском шоссе 38-летний приезжий, осуществляя торговую деятельность, сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением. Также у подозреваемого обнаружены и изъяты более 100 аналогичных дисков.Согласно результатам исследования, реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22