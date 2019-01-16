Злоумышленница, взломав дверной замок, проникла в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Гарибальди, откуда похитила личные вещи потерпевшего...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки задержали 42-летнюю приезжую женщину, подозреваемую в краже из квартиры.В полицию с заявлением о квартирной краже обратился 34-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что неизвестный, взломав дверной замок, проник в его квартиру, расположенную в одном из домов на улице Гарибальди, откуда похитил ноутбук, фотоаппарат, рюкзак и плеер. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержали 42-летнюю неработающую ранее судимую приезжую женщину. Установлено, что всю технику она продала, а вырученными деньгами распорядилась по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56