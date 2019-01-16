Местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире уроженцев ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы в ходе проверки жилого сектора выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной в 3-м микрорайоне Зеленограда, ранее судимая 32-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала уроженцев ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31