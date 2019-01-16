Звездные скандалы перестали быть редкостью, а каждый следующий слух о знаменитостях по степени шокирующих подробностей превосходит следующий. Кажется, что для знаменитостей недоступны простые радости жизни и спокойное семейное счастье. Однако и такие известия попадают на страницы светской хроники. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года.

Звездные скандалы перестали быть редкостью, а каждый следующий слух о знаменитостях по степени шокирующих подробностей превосходит следующий. Кажется, что для знаменитостей недоступны простые радости жизни и спокойное семейное счастье. Однако и такие известия попадают на страницы светской хроники. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года.Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Радостью она поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram.В отличие от своих коллег по цеху, певица решилась сразу же показать публике ребенка. Поклонники от умилительных кадров пришли в настоящий восторг.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года, читайте в и специальных .