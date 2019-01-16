Военные
провокации президента Петра Порошенко против Донецкой и Луганской
народных республик приведут к серьезным последствиям для Украины и
Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай
Патрушев.
Военные
провокации президента Петра Порошенко против Донецкой и Луганской
народных республик приведут к серьезным последствиям для Украины и
Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай
Патрушев.
По
его словам, США практически в ручном режиме управляют украинским
руководством и лично Петром Порошенко. В интервью "Российской газете"
чиновник не исключил в 2019 году новых антироссийских провокаций,
поскольку это единственный способ для Киева напомнить о себе
международному сообществу.
Кроме
того, отметил Патрушев, подобные инциденты используются с целью
давления на лидеров других стран. В пример глава Совбеза привел
провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, из-за которой
сорвались переговоры президентов России и США Владимира Путина и
Дональда Трампа в Буэнос-Айресе.
Затронул
чиновник и тему Донбасса, где не прекращаются обстрелы украинской
армией населенных пунктов самопровозглашенных республик. Бортников
предупредил, что эскалация насилия в регионе чревата "серьезными
последствиями" для Украины и поддерживающих ее западных стран.
По
мнению советника бывшего главы Донецкой республики Александра
Захарченко Александра Казакова, слова Патрушева являются, по сути,
предупреждением президента Владимира Путина наподобие того, с которым он
обращался к украинскому руководству перед Чемпионатом мира по футболу
2018.
Особое внимание Казаков призвал обратить на слова Бортникова
о последствиях для Запада. Представитель ДНР призвал вспомнить недавние
испытания новейшего ракетного комплекса "Авангард" и других вооружений.
Напомним,
в прошлом году, за неделю до начала Чемпионата мира по футболу,
Владимир Путин предупредил, что военная провокация Порошенко против
Донецкой и Луганской республик будет иметь серьезные последствия для украинской государственности.