Военные провокации президента Петра Порошенко против Донецкой и Луганской народных республик приведут к серьезным последствиям для Украины и Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Военныепровокации президента Петра Порошенко против Донецкой и Луганскойнародных республик приведут к серьезным последствиям для Украины иЗапада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России НиколайПатрушев.Поего словам, США практически в ручном режиме управляют украинскимруководством и лично Петром Порошенко. В интервью "Российской газете"чиновник не исключил в 2019 году новых антироссийских провокаций,поскольку это единственный способ для Киева напомнить о себемеждународному сообществу.Крометого, отметил Патрушев, подобные инциденты используются с цельюдавления на лидеров других стран. В пример глава Совбеза привелпровокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, из-за которойсорвались переговоры президентов России и США Владимира Путина иДональда Трампа в Буэнос-Айресе.Затронулчиновник и тему Донбасса, где не прекращаются обстрелы украинскойармией населенных пунктов самопровозглашенных республик. Бортниковпредупредил, что эскалация насилия в регионе чревата "серьезнымипоследствиями" для Украины и поддерживающих ее западных стран.Помнению советника бывшего главы Донецкой республики АлександраЗахарченко Александра Казакова, слова Патрушева являются, по сути,предупреждением президента Владимира Путина наподобие того, с которым онобращался к украинскому руководству перед Чемпионатом мира по футболу2018.Особое внимание Казаков призвал обратить на слова Бортниковао последствиях для Запада. Представитель ДНР призвал вспомнить недавниеиспытания новейшего ракетного комплекса "Авангард" и других вооружений.Напомним,в прошлом году, за неделю до начала Чемпионата мира по футболу,Владимир Путин предупредил, что военная провокация Порошенко противДонецкой и Луганской республик будет иметь серьезные последствия для украинской государственности.