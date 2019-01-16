Предвыборная кампания Петра Порошенко построена на поиске врагов и желании сохранить власть любыми путями. Ситуацию на Украине прокомментировал российский лидер Владимир Путин.

Предвыборная кампания Петра Порошенко построена на поискеврагов и желании сохранить власть любыми путями. Ситуацию на Украине прокомментировалроссийский лидер Владимир Путин.Нынешний президент Украины не останавливается ни перед чемради сохранения власти. Он жертвует и межконфессиональным согласием в странеради своих политических амбиций. Власти в Киеве не могут не понимать, чтопопытки загнать верующих в чужой храм ведут к серьезным последствиям."И тем не менее они готовы жертвоватьмежконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборнуюкампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любымипутями сохранить власть. Все это видят в православном мире", – заявилпрезидент России.Владимир Путин в преддверие визита в Белград дал большоеинтервью сербским СМИ. Как сказал российский лидер, предоставление томоса об автокефалииукраинской "новой церкви" – попытка легализовать раскольническиеобщины на Украине. Это грубое нарушение православных канонов."Новая церковь" – политический проект, целькоторого – разделить народы Украины и России, уверен президент. "Неслучайнов Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости отМосквы", – напомнил Путин. При этом российский лидер подчеркнул: Москва ненамерена вмешиваться в религиозные процессы в соседней стране, передает РИА Новости.Коснулся президент России и политики Запада. Путинподчеркнул, что США фактически ведут линию на демонтаж системы международныхсоглашений в сфере контроля над вооружениями – поскольку эти соглашения связываютруки Вашингтону в наращивании военного потенциала. Заявление о намерении выйтииз ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий.Москва не собирается закрывать глаза на развертываниеамериканских ракет, которые представляют прямую угрозу безопасности и будетвынуждена принимать ответные меры. Однако Россия, как ответственная издравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений, подчеркнул Путин.