Предвыборная кампания Петра Порошенко построена на поиске
врагов и желании сохранить власть любыми путями. Ситуацию на Украине прокомментировал
российский лидер Владимир Путин.
Предвыборная кампания Петра Порошенко построена на поиске
врагов и желании сохранить власть любыми путями. Ситуацию на Украине прокомментировал
российский лидер Владимир Путин.
Нынешний президент Украины не останавливается ни перед чем
ради сохранения власти. Он жертвует и межконфессиональным согласием в стране
ради своих политических амбиций. Власти в Киеве не могут не понимать, что
попытки загнать верующих в чужой храм ведут к серьезным последствиям.
"И тем не менее они готовы жертвовать
межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную
кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми
путями сохранить власть. Все это видят в православном мире", – заявил
президент России.
Владимир Путин в преддверие визита в Белград дал большое
интервью сербским СМИ. Как сказал российский лидер, предоставление томоса об автокефалии
украинской "новой церкви" – попытка легализовать раскольнические
общины на Украине. Это грубое нарушение православных канонов.
"Новая церковь" – политический проект, цель
которого – разделить народы Украины и России, уверен президент. "Неслучайно
в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от
Москвы", – напомнил Путин. При этом российский лидер подчеркнул: Москва не
намерена вмешиваться в религиозные процессы в соседней стране, передает РИА Новости.
Коснулся президент России и политики Запада. Путин
подчеркнул, что США фактически ведут линию на демонтаж системы международных
соглашений в сфере контроля над вооружениями – поскольку эти соглашения связывают
руки Вашингтону в наращивании военного потенциала. Заявление о намерении выйти
из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий.
Москва не собирается закрывать глаза на развертывание
американских ракет, которые представляют прямую угрозу безопасности и будет
вынуждена принимать ответные меры. Однако Россия, как ответственная и
здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений, подчеркнул Путин.